Transfer beklonken: De Graafschap legt Van den Boomen voor drie jaar vast

De Graafschap maakt naar verluidt een transfersom van ruim 3 ton over aan FC Eindhoven. Van den Boomen had nog een contract tot medio 2020 bij de Brabantse club. Met de middenvelder haalt De Graafschap een vervanger in huis voor Youssef El Jebli . De smaakmaker van afgelopen seizoen is vertrokken naar Al-Faisaly in Saudi-Arabië. Van den Boomen maakte vorig seizoen veel indruk bij Eindhoven. De voormalig jeugdinternational scoorde elf keer en was goed voor veertien assists. Dit seizoen maakte hij in de eerste drie competitieduels al vier doelpunten.

Jong Ajax

Van den Boomen voetbalde in de jeugdopleiding van Willem II en Ajax. De middenvelder debuteerde in 2013 bij Jong Ajax in het betaald voetbal, in een thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Een jaar later verkaste hij naar FC Eindhoven. Na uitstapjes naar SC Heerenveen en Willem II (huur) keerde de Brabander in 2017 terug bij Eindhoven.



Van den Boomen is de tiende ‘nieuweling’ voor De Graafschap deze zomer.



Eerder verzekerde de Doetinchemse club zich van de komst van doelman Hidde Jurjus (opnieuw gehuurd van PSV), verdedigers Toine van Huizen, Jasper van Heertum (beiden Telstar), Roland Baas (Go Ahead Eagles), middenvelders Gregor Breinburg (Sparta), Jesse Schuurman (Jong Vitesse), Jeremy Helmer (gehuurd van AZ) en aanvallers Ralf Seuntjens (VVV-Venlo) en Dylan Chiazor (IJsselmeervogels, op amateurbasis).