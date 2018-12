Tussenrapport De Graafschap: De Vijverberg als enige houvast in degradatiestrijd

De Graafschap is halverwege het seizoen de gedoodverfde degradatiekandidaat. De Doetinchemse eredivisionist staat moederziel alleen onderaan, scoort uiterst moeizaam en incasseert karrenvrachten aan doelpunten. Vooral buitenshuis noteert de ploeg van trainer Henk de Jong zorgelijke cijfers.



De Graafschap is de minst productieve ploeg van de eredivisie. De Doetinchemmers scoorden in zeventien wedstrijden slechts veertien keer. Fabian Serrarens en Youssef El Jebli zijn clubtopscorers met drie treffers. Ruim een kwart van de doelpunten werd gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Excelsior (4-1). In meer dan de helft van de duels (negen) kwam de ploeg van De Jong niet tot scoren. Slechts vier keer openden de Superboeren de score. Dat leverde in alle gevallen een resultaat op: Feyenoord (2-0), Willem II (2-1) en Excelsior werden verslagen, de clash met Vitesse (2-2) eindigde onbeslist. Stef Nijland is de enige speler die dit seizoen uit een standaardsituatie heeft gescoord (directe vrije trap tegen Willem II).