Tutuarima staat voor vertrek bij De Graafschap

Tutuarima heeft bij De Graafschap nog een doorlopend contract tot de zomer van 2021. De Superboeren zijn bereid mee te werken aan een transfer.



De verdediger is afgelopen seizoen op een zijspoor geraakt bij De Graafschap. Tutuarima raakte na de winterstop zijn basisplaats kwijt aan Roland Baas.



,,Jordy heeft aangegeven een stap te willen maken’’, bevestigt Peter Hofstede, technisch manager van De Graafschap. ,,Wij denken daarin mee. Voorwaarde voor een vertrek is wel dat we er financieel uitkomen.’’