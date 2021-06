Tutuarima vindt na vier jaar De Graafschap onderdak in Griekenland

NEC wil stunten: club in gesprek met Klaas-Jan Huntelaar

16 juni NIJMEGEN - Klaas-Jan Huntelaar in het shirt van NEC? Het zou zomaar kunnen. De 37-jarige spits heeft met de Nijmeegse eredivisionist een tweede gesprek gevoerd over zijn toekomst. Na zijn vertrek bij Schalke 04 zit Huntelaar in dubio wat volgend seizoen te doen.