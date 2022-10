Twee goals Önal niet toereikend, De Graafschap geeft winst weg bij ADO Den Haag

Het was een clash tussen twee ploegen waarvan afgelopen zomer nog veel verwacht werd, maar de praktijk is een stuk weerbarstiger. Vrijdagavond begonnen ADO en De Graafschap als de nummers dertien en zeventien van de Keuken Kampioen Divisie aan het duel. Dat was ook wel te zien, want beide ploegen namen bar weinig risico’s. Wie de trainers Dirk Kuijt en Adrie Poldervaart alleen voor het seizoen had horen praten, had andere voorstellingen gehad.