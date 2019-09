Vak 22 van De Graafschap moet thuisduel leeg blijven vanwege vuurwerk op tribunes

DOETINCHEM - De supporters van De Graafschap in de vakken 23 en 24 krijgen toch geen stadionverbod voor één duel. Vak 22 moet wel één thuiswedstrijd leeg blijven.

Dat is het oordeel van de onafhankelijke tuchtcommissie in Zeist, naar aanleiding van de beroepszaak van De Graafschap tegen zijn vuurwerkstraf. De geldboete van 15.000 euro blijft wel staan.

De sanctie is het gevolg van de sfeeracties op De Vijverberg tijdens de play-offs van afgelopen seizoen, waarbij in de wedstrijden tegen SC Cambuur en Sparta fakkels werden afgestoken. Het afsteken van vuurwerk op de tribunes is verboden.

‘Pure willekeur’

De Graafschap ging in beroep tegen het schikkingsvoorstel. De club vond dat de straf ten onrechte werd opgelegd aan de kaarthouders in vak 23 en 24, omdat de sfeeracties zijn geïnitieerd door supporters in vak 22 (Brigata Tifosi). Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp noemde de strafeis ‘pure willekeur’. Ook Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, brak een lans voor de supporters.

De tuchtcommissie heeft De Graafschap nu deels in het gelijk gesteld door alleen de supporters van vak 22 te straffen. ,,We zijn blij dat de commissie heeft ingezien dat de vaders, moeders, opa's en oma's in de andere vakken geen straf verdienen", zegt Ostendorp.

Tonnen aan boetes

Ostendorp houdt wel gemengde gevoelens over aan de straf. ,,De KNVB haalt jaarlijks tonnen aan boetes op, maar clubs zien daar nooit iets van terug. Wij zouden liever zien dat het geld gebruikt wordt voor maatregelen om vuurwerk te bannen en te kijken hoe we samen voor sfeer in de stadions kunnen zorgen.”

Het geld voor de vuurwerkboete is al opgehaald door de eigen aanhang. Supporters startten op internet een inzamelingsactie en haalden binnen een dag ruim 15.000 euro op.