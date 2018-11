Van de Pavert na afgang De Graafschap: ‘Er zit veel angst in de ploeg’

Jurjus meest gepasseer­de doelman in eredivisie: ‘Vervelende cijfers’

25 november UTRECHT - De Graafschap-doelman Hidde Jurjus is na de afgang bij FC Utrecht (5-0) de meest gepasseerde keeper in de eredivisie. Jurjus heeft na 13 wedstrijden liefst 31 tegendoelpunten geïncasseerd, een gemiddelde van 2,38 per duel.