Van den Boomen geniet van sfeer en hoofdrol bij De Graafschap

De aanvallende middenvelder, gehaald als opvolger van Youssef El Jebli, was kritisch op zijn eigen spel. ,,Voor rust werden we van het kastje naar de muur gespeeld. Ik moest een rustpunt aan de bal zijn, maar was te slordig. Dat neem ik mezelf kwalijk.”

Van den Boomen zag dat de Doetinchemse club, mede geholpen door een rode kaart van Ajacied Quinten Timber, na rust zijn rug rechtte. De Graafschap, koploper in de eerste divisie, boog een 0-2 achterstand om in een 3-2 overwinning. De Brabantse spelmaker was zelf verantwoordelijk voor de 2-2 en stond met een mooie vrije bal aan de basis van de winnende treffer van Ralf Seuntjens.

‘Genoten van de sfeer’

,,Lekker om in mijn eerste wedstrijd op De Vijverberg beslissend te kunnen zijn", zei Van den Boomen. ,,Een goed begin, is het halve werk. Ik heb echt genoten van de sfeer in het stadion. Dit was een reden dat ik naar De Graafschap ben gekomen. We kunnen trots zijn op de veerkracht die we hebben getoond, dat gevoel moeten we meenemen naar de wedstrijd van maandag (uit bij NEC, red.).”