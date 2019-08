Van den Boomen wil naar De Graafschap en vindt dat FC Eindhoven afspraak moet nakomen

Volgens Van den Boomen en zijn management heeft FC Eindhoven afgelopen week een prijs en doorverkooppercentage genoemd in een overleg met het management van De Graafschap, dat in hem is geïnteresseerd. Zaakwaarnemer Daan Kramp stelt dat de Doetinchemmers aan de voorwaarden willen voldoen, maar dat ze tot hun verbazing afgelopen weekend te horen kregen dat de vraagprijs alsnog is verhoogd. Van den Boomen is daar zo ontstemd over dat hij niet is komen trainen. De middenvelder doet dat met pijn in zijn hart, omdat hij FC Eindhoven helemaal niet wil schaden en altijd veel waardering en respect heeft gevoeld van de supporters van zijn club. Dat de clubleiding volgens hem ineens de prijs verhoogt, vindt hij echter echt niet kunnen. Hij kan zich volgens Kramp sterk verbeteren bij De Graafschap en vindt ‘een woord een woord’.

Gesprekken

FC Eindhoven wil niet al te diep ingaan op de kwestie. Volgens technisch manager Marc Scheepers zijn de gesprekken nog gaande en is er de intentie om er samen uit te komen. De manager komt begrijpelijkerwijs op voor de belangen van de club aan de Aalsterweg. Volgens Kramp moet het spel wel fair gespeeld worden.



,,Branco heeft deze zomer veel aanbiedingen gehad, uit binnen- en buitenland. Maar helaas kwamen de clubs er keer op keer niet uit”, licht Kramp toe.



,,Dat de club een transfersom vraagt, is uiteraard het goed recht van FC Eindhoven en Branco wil ook absoluut dat FC Eindhoven een mooi bedrag voor hem krijgt. Wat er nu voorvalt, vindt hij heel vervelend maar dit is niet hoe het hoort.



De Graafschap wil aan de voorwaarden voldoen die zijn gevraagd door FC Eindhoven en als ze vervolgens dat bedrag ook op tafel leggen dan krijgt ineens te horen dat de prijs nog verder omhoog gaat. Dat is geen manier van correct zakendoen.”



De middenvelder is dit seizoen in topvorm en heeft de interesse van tal van clubs getrokken. Hij had de interesse van een mooie club uit Polen en had kunnen verkassen naar Verona, maar tot een akkoord tussen clubs kwam het niet. Nu kan hij dus verkassen naar De Graafschap.



Kramp wil niet over bedragen praten, maar stelt wel dat de situatie voor Van den Boomen nu onwerkbaar is.