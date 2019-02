Van Egmond: Zuivere strafschop voor De Graafschap

Het optreden van de arbitrage zorgde bij De Graafschap voor veel onbegrip. Fabian Serrarens werd in de slotfase - bij een 0-1 achterstand - in het strafschopgebied met twee handen vastgehouden door FC Utrecht-verdediger Timo Letschert. Scheidsrechter Kevin Blom wuifde het voorval weg. Dat ook de VAR niet ingreep, zorgde voor verongelijkte gezichten bij de Doetinchemse eredivisionist.

Van Egmond baalt dat de rol van de videoscheidsrechter opnieuw voer voor discussie is. ,,Dat willen we niet. Maar het werk van de VAR blijft een kwestie van interpretatie. Er zal altijd discussie blijven. In dit geval was het duidelijk: er had een strafschop gegeven moeten worden.”