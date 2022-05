Van Heertum keert terug bij De Graafschap voor nacompetitiekraker bij FC Eindhoven; bomvol uitvak met 450 supporters

De Graafschap kan in de Lichtstad rekenen op de steun van een bomvol uitvak. Alle kaarten (450) zijn ‘kats uutverkocht’. ,,Het leeft, maandag was er ook ontzettend veel sfeer in het stadion. Dat is mooi om te zien. De supporters staan achter ons en willen ons helpen. Daar moeten wij het juiste antwoord op geven.”



De Doetinchemse club won eerder dit seizoen in de reguliere competitie met 1-2 in het Jan Louwers Stadion. Camiel Neghli en Mees Kaandorp waren de doelpuntenmakers.



,,Eindhoven is heel goed in de omschakeling, dan ogen ze heel dreigend", zegt Vreman. ,,Wij moeten zorgen dat we zelf beter zijn aan de bal. Voor beide ploegen is het alles of niets. Vrijdag zal blijken wie het sterkste is, al heb je soms ook een beetje geluk nodig.”