Van Heertum loodst De Graafschap naar overtuigende zege op FC Volendam; blessures voor Seuntjens en Dekker

VOLENDAM - De Graafschap blijft in de eerste divisie in het spoor van koploper SC Cambuur en Almere City FC. Met de overtuigende 1-4 bij FC Volendam heeft de Doetinchemse club zondagmiddag zijn derde zege op rij geboekt.

Met de overwinning revancheerde De Graafschap zich voor de 2-5 thuisnederlaag eerder dit seizoen. De achterstand op Cambuur en Almere werd bovendien teruggebracht naar zes punten.

Smet op de zege was de fysieke malheur. De Graafschap zag in Volendam de ziekenboeg volstromen. Rick Dekker en Ralf Seuntjens vielen al voor rust uit met blessures.

Coronatest kwijt

Bij De Graafschap keerde Jordy Tutuarima terug in het basiselftal. De herstelde linksback nam de plek van Roland Baas in. Bij Volendam vond er op het laatste moment nog een opvallende wijziging plaats: Nick Doodeman mocht niet starten, omdat zijn negatieve coronatest in aanloop naar het duel was kwijtgeraakt. De aanvaller, dit seizoen al goed voor acht goals en tien assists, werd vervangen door Martijn Kaars.

De Graafschap had het in de openingsfase lastig met Volendam en kreeg al snel een tegenvaller te verwerken. Dekker liep een blessure op bij een overtreding op Zakaria El Azzouzi. De Doetinchemse club nam het initiatief daarna over, zonder veel kansen te creëren. Het eerste serieuze gevaar kwam van Volendam: een lob van Alex Plat ging rakelings over.

Fraaie goal

De Graafschap kwam na 27 minuten via een fraaie goal van Jasper van Heertum op voorsprong. De centrumverdediger zette de aanval zelf op, combineerde met Seuntjens en kopte vervolgens de voorzet van Jordy Tutuarima binnen: 0-1. Seuntjens was dicht bij de 0-2. Slordigheden in de Doetinchemse defensie werden daarna niet afgestraft door Samuele Mulattieri en El Azzouzi.

Een aderlating voor de Superboeren was wel het uitvallen van Seuntjens. De aanvoerder liep op de Volendamse kunstgrasmat vlak voor rust een enkelblessure op. Zijn vervanger Johnatan Opoku zorgde in de tweede helft voor een bliksemstart. Opoku schoot binnen 15 seconden, na een diepe bal van Julian Lelieveld de 0-2 binnen.

Van Heertum en Neghli

De Graafschap toonde zich effectief in Volendam. Van Heertum eiste de hoofdrol op door na zijn 53 minuten zijn tweede goal te maken: 0-3. Volendam deed snel iets terug via Kaars (1-3). De thuisploeg drong daarna nog even aan, maar twee invallers hielpen de ploeg van Snoei weer aan een marge van drie. De 19-jarige Camiel Neghli maakte zijn eerste profdoelpunt op aangeven van Daryl van Mieghem: 1-4.

FC Volendam-De Graafschap 1-4 (0-1).

27. 0-1 Van Heertum, 46. 0-2 Opoku, 53. 0-3 Van Heertum, 57. 1-3 Kaars, 73. 1-4 Neghli. Toeschouwers: 0.

Scheidsrechter: Van de Graaf.

Gele kaarten: B. Plat (FC Volendam). FC Volendam: Roggeveen; Kasius (78. Betti), B. Plat, Van de Ven, Murkin; Deul, A. Plat, Ben Sallam (60. James); Kaars (60. Antonucci), Mulattieri, El Azzouzi (68. Iatoudis). De Graafschap: De Boer; Van Heertum, Van Huizen, Van de Pavert; Lelieveld, Dekker (4. Schuurman), Verbeek (68. Neghli), Lieftink, Tutuarima; Seuntjens (44. Opoku), Konings (68. Van Mieghem).

