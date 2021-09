Van Heertum ontbreekt bij De Graafschap in uitduel bij TOP Oss, talenten Haen en Brittijn steeds dichter bij basisplaats

DOETINCHEM - De Graafschap gaat vrijdagavond in het uitduel bij TOP Oss (20.00 uur) op jacht naar de derde uitzege van het seizoen. Met een overwinning wil de Doetinchemse club de zure nasmaak van het gelijkspel tegen Jong FC Utrecht (2-2) wegspoelen en aanhaken in de top van de Keuken Kampioen Divisie.

De Graafschap-trainer Reinier Robbemond kan in Oss geen beroep doen op Jasper van Heertum. De centrale verdediger heeft knieklachten overgehouden aan het duel met Jong Utrecht.

De ziekenboeg van de Doetinchemmers zit daarmee overvol. Ook Ted van de Pavert, Danny Verbeek, Mees Kaandorp en derde doelman Guus Vaags zitten nog in de lappenmand.

Kansen voor anderen

Door de afwezigheid van Van Heertum keert Johnatan Opoku waarschijnlijk terug in de basis. Elmo Lieftink zakt een linie en gaat met Jeffry Fortes het hart van de defensie. ,,We hebben meerdere opties”, zegt Robbemond. ,,Vervelend dat we Jasper moeten missen. Maar dat biedt wel weer kansen voor anderen.”

De vraag is wanneer jeugdspelers Devin Haen en Philip Brittijn - beiden 17 jaar - hun basisdebuut gaan maken. De talenten uit eigen opleiding maken de laatste weken indruk tijdens hun invalbeurten. Spits Haen scoorde begin dit seizoen al de 2-0 tegen NAC Breda, middenvelder Brittijn voorkwam vorige week met een goal diep in blessuretijd een nederlaag tegen Jong Utrecht.

,,Of zij al rijp zijn voor een basisplaats? Zij zitten er heel dicht tegenaan. Het is niet voor niets dat die jongens veel speelminuten maken als invaller en we als staf niet twijfelen ze in te brengen. Dat dwingen ze zelf af.”

Drie punten achterstand op Excelsior

De Graafschap staat na 8 duels op de zevende plaats, met drie punten achterstand op koploper Excelsior. TOP Oss is de nummer 13. De Brabantse club, met ex-Superboeren Lion Kaak, Jan Lammers, Kyvon Leidsman en Doetinchemmer Giovanni Büttner in de gelederen, heeft drie punten minder dan de Doetinchemmers.

,,Als je nu de ranglijst bekijkt, hadden we nog wel iets hoger kunnen staan”, stelt Robbemond. ,,In meerdere wedstrijden hebben we onszelf tekortgedaan, zoals ook tegen Jong Utrecht. Veel dingen gaan goed. We creëren genoeg kansen. We veroveren volgens de statistieken de meeste ballen op de helft van de tegenstander. Daar moeten wij nog meer mee doen.”

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Jurjus; Lelieveld, Fortes, Lieftink, Baas; Dekker, Opoku, Schuurman; Acheffay, Konings, Korte.