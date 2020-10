Van hero naar zero bij bekerthriller De Graafschap: zo kwam de profcarrière van doelman Cinalli ten einde

Bekerduels FC Twente-De Graafschap en Quick-NEC op 27 oktober, Vitesse speelt dag later tegen HHC Hardenberg

9 oktober DOETINCHEM/ARNHEM/NIJMEGEN - De Graafschap speelt zijn uitwedstrijd tegen eredivisionist FC Twente in de eerste ronde van de KNVB-beker op dinsdag 27 oktober. Het duel van de Doetinchemse eerstedivisionist in de De Grolsch Veste in Enschede begint om 18.45 uur.