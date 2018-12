Van Mieghem na afgang bij Ajax: ‘Het voelde alsof we in een rondo stonden’

Van Mieghem haalde zondagmiddag opgelucht adem toen scheidsrechter Kevin Blom voor de laatste keer op zijn fluit blies. Er was eindelijk een einde gekomen aan een lange lijdensweg. ,,Ik heb in de tweede helft heel vaak naar het scorebord gekeken, ik hoopte dat de wedstrijd zo snel mogelijk afgelopen was. We liepen alleen maar achter de bal aan, het voelde alsof we in een grote rondo van Ajax stonden. Het enige positieve is dat het geen dubbele cijfers zijn geworden”, stelde de aanvaller.

Kans

Van Mieghem (29) had in Amsterdam voor een schaars hoogtepunt kunnen zorgen door al vroeg in de wedstrijd voor de 0-1 te zorgen. De aanvaller ging na tien minuten alleen op Ajax-doelman André Onana af, maar schoot na zijn sprint vanaf eigen helft te gehaast en te slap in. ,,Ik had niet in de gaten hoeveel ruimte en tijd ik had. Misschien had ik nog een paar meter moeten doorlopen.”

,,Het was voor mij persoonlijk lekker geweest als ik een doelpunt had gemaakt in de Arena. Voor het spelbeeld had het waarschijnlijk weinig uitgemaakt.” Voor de aanvaller was het niet de eerste keer dat hij met acht doelpunten verschil verloor: ,,Ik heb ooit met Telstar ook met 8-0 verloren, tegen Excelsior.”

Verschrikkelijk

Sven Nieuwpoort wilde na afloop het liefst zo snel mogelijk de bus in. ,,We wisten vooraf dat we niet gingen winnen, maar verliezen met zulke cijfers is verschrikkelijk’’, zei de aanvoerder van De Graafschap. ,,In de eerste helft deden we het nog redelijk. Na rust zijn we met vijf verdedigers gaan spelen om de schade te beperken, maar we kregen geen druk op de bal. Zij kregen veel vrijheid om van afstand te schieten en dat deden ze heel goed.’’

Nieuwpoort erkende dat er door de afgang bij Ajax extra druk op het thuisduel van zondag met Vitesse is komen te staan. ,,Om toch nog met een redelijk gevoel de winterstop in te gaan, moeten wij een resultaat neerzetten. Het klinkt misschien gek na deze uitslag, maar ik denk oprecht dat wij van Vitesse kunnen winnen. We hebben dit seizoen wel vaker onze rug gerecht na een heel slechte wedstrijd.’’