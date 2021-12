Van spookdecors tot de maandagfactor: vijf verklaringen voor de worsteling van De Graafschap met de beloftenteams

Troosteloze decors

Een kolkende Vijverberg of een sfeerloze Herdgang in Eindhoven; het laat zich raden bij welk decor voetballers van De Graafschap zich prettiger voelen. Uitwedstrijden tegen de beloftenteams zijn nooit uitnodigend: de troosteloze omstandigheden – amper publiek en voetballen op een veredeld amateurcomplex – hebben weinig met betaald voetbal te maken.



Kanttekening: door de coronacrisis heeft de Doetinchemse eerstedivisieclub in de afgelopen anderhalf jaar de meeste wedstrijden zonder publiek afgewerkt, ook op De Vijverberg. ,,Dat is niet makkelijk, want als profvoetballer leef je ervoor in volle stadions te spelen”, zegt De Graafschap-doelman Hidde Jurjus, in het seizoen 2016-2017 zelf zeventien keer onder de lat bij Jong PSV.