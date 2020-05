Verbazing bij De Graafschap: ‘KNVB adviseerde ons naar de rechter te stappen’

,,We hebben verschillende pogingen gedaan inhoudelijk in gesprek te komen met de KNVB. Onze voorkeur ging er naar uit zonder rechtszaak tot een oplossing te komen. Om de procedure nog eens te bekijken en om te onderzoeken of een eredivisie met twintig clubs echt niet mogelijk is”, zegt Ostendorp.

Tot zijn verbazing kreeg hij van de voetbalbond het advies een juridische procedure te starten. ,,In een gesprek met Eric Gudde (directeur betaald voetbal, red.), die met moeite tot stand kwam, zijn we niet veel verder gekomen dan dat hij zijn besluit nog eens heeft uitgelegd. We zitten nog steeds vol vragen.”

Vrijdagochtend dient in Utrecht het kort geding van De Graafschap en SC Cambuur tegen de KNVB. De eerstedivisionisten voelen zich benadeeld, omdat de bond heeft besloten dat er dit seizoen geen promotie en degradatie plaatsvindt. De clubs, nu bijgestaan door advocaat Dolf Segaar, willen het verdict laten terugdraaien en uiteindelijk alsnog promotie afdwingen. De eredivisie eenmalig uitbreiden naar twintig teams ligt dan het meest voor de hand. Clubs kunnen daartoe besluiten in een bijzondere ledenvergadering.

Ostendorp zegt met vertrouwen de rechtbank in te stappen. ,,Wij hebben veel vertrouwen in onze advocaat”, zegt de directeur, die inhoudelijk nog niets wil loslaten over het pleidooi van De Graafschap en Cambuur.