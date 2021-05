Verbeek mist promotieduel De Graafschap vanwege corona; basisplaats lonkt voor Baas

DOETINCHEM - Danny Verbeek ontbreekt woensdagavond (20.00 uur) bij De Graafschap in het promotieduel met Helmond Sport. De aanvallende middenvelder is positief getest op het coronavirus.

Verbeek miste afgelopen vrijdag al het uitduel bij Jong Ajax (1-1), waarin de Doetinchemse club zijn eerste kans op promotie naar de eredivisie liet liggen. De Brabander zat toen al in verplichte quarantaine, omdat hij in aanraking was geweest met een coronageval.

Ralf Seuntjens is, net als in Amsterdam, de vervanger van Verbeek. De voormalig aanvoerder begint vermoedelijk in de spits. Johnatan Opoku zakt dan een linie. Naast Verbeek is Toine van Huizen afwezig vanwege een schorsing. De centrale verdediger wordt normaliter vervangen door Roland Baas.

Kapers op de kust

De druk op De Graafschap is groot in aanloop naar het slotduel op De Vijverberg. De Doetinchemse club, in het bezit van de tweede promotieplek achter kampioen Cambuur, moet winnen om het eredivisieticket op eigen kracht te grijpen. De voorsprong op Go Ahead Eagles (uit bij Excelsior) en Almere City (thuis tegen Jong PSV) bedraagt twee punten. NAC Breda (uit bij Cambuur) volgt op drie punten. De concurrenten hebben allemaal een beter doelsaldo.

,,Het vertrouwen is heel groot. Wij gaan tegen Helmond promoveren”, zegt De Graafschap-trainer Mike Snoei in aanloop naar de zinderende apotheose. ,,De domper van afgelopen vrijdag is snel verwerkt. Ik merkte zaterdag alweer dat iedereen enorm naar woensdag uitkeek.”

Voortborduren op tweede helft

De Graafschap wil tegen Helmond Sport, tiende op de ranglijst, voortborduren op de tweede helft van de wedstrijd tegen Jong Ajax. De Doetinchemse club creëerde enorme kansen met een opportunistische aanpak. ,,Wij willen met heel veel overtuiging beginnen”, aldus Snoei.

,,Die strijdwijze gaan we geen 90 minuten volhouden, dus dat moeten we goed doceren. We zullen dat in grote delen van zowel de eerste als tweede helft moeten laten zien. Maar we moeten wel opletten dat we de boel achterin niet helemaal opengooien. Dan kan Helmond heel gevaarlijk worden in de counter.”

‘Verbeek heel beroerd’

Snoei baalt van de afwezigheid van Verbeek en Van Huizen. ,,Vooral ook heel treurig voor die gasten zelf. Toine heeft alle wedstrijden dit seizoen gespeeld en mist nu uitgerekend dit duel. Danny is een heel belangrijke speler binnen de groep, een leiderstype. Iemand die weet hoe zulke wedstrijden gespeeld moeten worden. Maar hij zit nu ziek thuis, voelt zich heel beroerd. Wij proberen hem op afstand zoveel mogelijk bij de wedstrijd te betrekken en moeten ook voor hem een stapje harder lopen.”

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Heertum, Van de Pavert, Baas, Tutuarima; Schuurman, Opoku, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens.