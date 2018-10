Verkeerde terugspeelbal leidt tot derde goal van PEC Zwolle-speler Zian Flemming

Nijland in basis bij De Graafschap in bekerduel met oude club PEC Zwolle

29 oktober DOETINCHEM - Stef Nijland keert dinsdagavond (20.45) terug in de basis bij De Graafschap in de wedstrijd tegen PEC Zwolle in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. De Groninger start tegen zijn oude club in de punt van de aanval.