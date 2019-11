Vermeij: ‘Bij MSV Duisburg moet je trainen tot je erbij neervalt’

Vincent Vermeij kan genieten van de sfeer. Hij is onder de indruk van het enorme fanatisme. MSV Duisburg, elf jaar geleden nog actief in de Bundesliga, mag dan zijn afgegleden naar het derde niveau van Duitsland; de club en stad ademen nog altijd voetbal. De imposante MSV Arena is bij thuiswedstrijden gevuld met ruim 15.000 dolenthousiaste supporters.