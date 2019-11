‘Vijandige sfeer maakt wedstrijden tussen De Graafschap en Go Ahead juist mooi’

STIFTEN met Mo Hamdaoui, smaakmaker van De Graafschap: ‘Vertrek bij GA Eagles was niet prettig’

28 november Mohamed Hamdaoui is dit seizoen een van de smaakmaker van De Graafschap. De aanvaller heeft een verleden bij Go Ahead Eagles, wat hem ruim twee jaar geleden wegstuurde door de achterdeur van de Adelaarshorst. Wrok of revanchegevoelens heeft Hamdaoui niet. ,,Het is een mooie club, maar GA Eagles heeft mij door meerdere factoren niet gebracht wat ik ervan hoopte.’’