Voetbalfans: De Vijverberg meest sfeervolle stadion van eredivisie

Het instituut heeft onderzoek gedaan onder supporters van de achttien clubs in de eredivisie. In totaal hebben 46.000 fans hun mening gegeven. Het stadion van de Doetinchemse club wordt het best beoordeeld als het gaat om sfeer.

Straf?

Maar paradoxaal genoeg moet De Graafschap nu vrezen voor een zware straf van de KNVB. Het afsteken van fakkels en ander vuurwerk is in strijd met de regels van de voetbalbond. De Doetinchemse club hangt nu een nieuwe geldboete boven het hoofd. Daarnaast dreigt de voorwaardelijke sanctie die nog openstaat voor het spelen van een thuiswedstrijd zonder publiek in werking te treden. De KNVB zegt nog geen uitspraken te kunnen doen over eventuele consequenties.



De verkiezing voor het meest sfeervolle eredivisiestadion is een schrale troost voor De Graafschap. De Superboeren keren door de degradatie komend seizoen terug in de eerste divisie.