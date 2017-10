De Graafschap-GA Eagles risicoduel in hoogste categorie

DOETINCHEM - Wedstrijd tussen De Graafschap en Go Ahead Eagles wordt zondag, gezien de voorgeschiedenis, een risicoduel in de hoogste categorie. Het zal zwart zien van de politie en ME.

Wie zich het duel tussen De Graafschap en Go Ahead Eagles op zondag 22 mei 2016 herinnert, snapt goed waarom de politie en de gemeente Doetinchem hebben besloten dat er aanstaande zondag het etiket ‘risicowedstrijd categorie C’ geplakt is op de clash op De Vijverberg. De vorige keer liep het na afloop namelijk volledig uit de hand.

Sinds het beladen duel is de spanning groot tussen beide supporterskampen. Zondag is het de eerste keer na de bewogen meidag in 2016 dat de clubs elkaar weer ontmoeten. ,,Het is een wedstrijd in de hoogste risicocategorie’’, zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. ,,Er is geen vrij vervoer mogelijk. De supporters van Go Ahead Eagles (400 in totaal, RW) kunnen alleen met een buscombi naar het stadion. Verder is er een hoge politie-inzet en er geldt een geregistreerde verkoop, zodat wij weten wie er naar het stadion komen. Tijdens de return in Deventer zullen dezelfde maatregelen worden genomen.’’

Nadat de finale van de play-offs tussen de Superboeren en de ‘Eagles’ vorig jaar mei in 1-1 was geëindigd, promoveerden de Deventenaren naar de eredivisie en degradeerde De Graafschap. Honderden supporters van de Achterhoekse club kwamen na het laatste fluitsignaal op het veld. De meeste om de treurende Doetinchemse spelers te troosten, maar een aantal raddraaiers zocht de confrontatie met feestende spelers van Go Ahead. Er werden rake klappen uitgedeeld en ook werd er vuurwerk in het vak van de fans uit Deventer geschoten. Dat was een wraakactie omdat er tijdens de heenwedstrijd in Deventer op donderdag 19 mei (4-1 voor Go Ahead) ook al incidenten hadden plaatsgevonden.

De incidenten op De Vijverberg zorgden voor schokkende beelden. De politie pakte buiten het veld vijftien personen op en later, na het tonen van beelden in het programma Opsporing Verzocht, meldden zich nog eens negen mensen bij de politie. Ook kreeg De Graafschap een forse straf van de KNVB. De Doetinchemmers moesten op 21 oktober 2016 de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport (2-4) in een leeg stadion spelen en kregen tevens een geldboete van 17.500 euro.

Vorig jaar bevolkten opvallend veel Go Ahead Eagles-fans de hoofdtribune op De Vijverberg. Ze hadden kaarten bemachtigd via sponsors van De Graafschap.

Ostendorp: ,,Dat willen we nu voorkomen. Normaal gesproken stellen wij bij thuiswedstrijden 50 kaarten voor de businessclubtribune beschikbaar aan de gasten. Dat doen we nu niet. Verder hebben we onze sponsors gevraagd of ze ons willen doorgeven wie zondag hun gasten zijn. Zo willen we problemen voorkomen.’’