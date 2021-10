Voor De Graafschap zit het bekeravontuur er alweer op: afgeschminkt in Zwolle

De Graafschap-trainer Reinier Robbemond gaf in het bekerduel in Zwolle geen enkele basisspeler rust. Alleen Jasper van Heertum, na twee gele kaarten in het vorige bekertoernooi geschorst, ontbrak. Van Heertum werd in het centrum van de defensie vervangen door Elmo Lieftink, normaliter middenvelder. Daardoor was er voor Johnatan Opoku weer eens een basisplaats als aanvallende middenvelder. De overige spelers waren dezelfde als afgelopen vrijdag in de competitiewedstrijd tegen VVV Venlo (2-1 winst).



De Graafschap deed in de eerste helft niet veel meer dan tegenhouden tegen de hekkensluiter uit de eredivisie. De ploeg van Robbemond liet PEC het spel maken en hoopte in de counter een keer toe te kunnen slaan. Dat lukte éénmaal bijna, maar linksbuiten Giovanni Korte schoot via de lat over. Verder was het alleen PEC dat aanviel.