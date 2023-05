Voormalig De Graafschap-voorzitter Anton van Kooten overleden: ‘Zakelijk gezien goede voorzitter, maar ook een bijzondere man’

Oud-voorzitter Anton van Kooten van De Graafschap is op 21 april in Zuid-Afrika overleden op 83-jarige leeftijd.

Van Kooten werd in 1989 voorzitter van De Graafschap en volgde Jan Gijsbertse op. Van Kooten, directeur van het Doetinchemse vleesconcern Sturko, timmerde bij De Graafschap aan de weg. Zijn eerste daad was het binnenhalen van shirtsponsor Lupack.



Het aanstellen van trainer Arie Stehouwer bleek geen succes. Stehouwer wenste niet als stroman te fungeren van technisch manager Ben Zweers uit Rheden en vertrok al na twaalf dagen. Ook Zweers moest niet veel later wijken.

Haat-liefdeverhouding

Daarna deed Van Kooten een slimme zet door Simon Kistemaker aan te trekken als nieuwe trainer. Onder leiding van ‘De Kist’ werd De Graafschap in 1991 ongeslagen kampioen van de eerste divisie. Kistemaker en preses Van Kooten hadden een haat-liefdeverhouding. Wijlen Kistemaker heeft het Van Kooten altijd kwalijk genomen dat hij na de promotie niet het lef had te investeren in de selectie, waardoor de Superboeren in 1992 alweer degradeerden uit de eredivisie.

,,Van Kooten was zakelijk gezien een goede voorzitter, maar ook een bijzondere man”, zei Kistemaker in 2009 in deze krant. ,,Hij werd nog wel eens boos op me. Anton was directeur bij Sturko (slachterij in Doetinchem, red.) en ik moest daar een keer naar toe voor een bespreking. Er kwam toen ook een vertegenwoordiger en die vroeg mij waar ik Anton kon vinden. ‘Ga maar naar de slachterij, daar loopt één varken met een hoed op’, zei ik. Dat soort dingen vond Anton niet leuk.”

Onder leiding van Van Kooten kwam bij De Graafschap ook de businessclub van de grond, nog steeds een van de pijlers waarop de club drijft.

Jan Versleijen

Na het vertrek van Kistemaker in 1993 trok Van Kooten Jan Versleijen als diens opvolger aan. Een omslag van 180 graden qua denkwijze en voetbalvisie. Onder leiding van Versleijen zakte De Graafschap weg. Van Kooten kwam in 1994 onder vuur te liggen en liet zijn gezicht steeds minder vaak zien op De Vijverberg.

Op een bijeenkomst van de businessclub in het najaar van 1994 opende hij frontaal de aanval op de regionale media (de dagbladen De Graafschapbode en De Gelderlander).

Dat werd hem niet in dank afgenomen door de overige bestuursleden. Niet veel later droeg Van Kooten de voorzittershamer over aan Hylke Enzerink, die de club in 1995 terugbracht naar de eredivisie. Vervolgens speelde De Graafschap tot 2003 onafgebroken in de eredivisie, de langste periode in de historie van de Achterhoekse club.

Tussen 1999 en 2002 was Van Kooten ook voorzitter van Telstar. In Velsen-Zuid had hij wederom te maken met Simon Kistemaker als trainer. Na tal van conflicten vertrok hij daar in november 2002.