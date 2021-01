‘Voorzichtiger knuffelen’ na een goal bij De Graafschap: ‘Verzin maar ludieke manier’

,,Ik zie zelf weinig gevaar in het juichen, onze spelers worden soms wel drie keer per week getest, maar ik vind dat wij een voorbeeldfunctie hebben”, zegt trainer Mike Snoei van De Graafschap. ,,Dit is een droevige periode voor alles en iedereen. Wij doen er alles aan besmettingen te voorkomen: we zitten mijlenver uit elkaar met het eten, reizen apart van elkaar naar de club. Laten we in dit laatste stukje van de coronaperiode dan ook proberen het goede voorbeeld te geven door iets minder uitbundig te juichen.”