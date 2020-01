Vrienden zijn voor even vijanden voor De Graafschap-dirigent Van den Boomen

Branco van den Boomen (24) is duidelijk. Hij mag dan warme gevoelens hebben voor FC Eindhoven; sentimenten tellen niet bij zijn terugkeer in het Jan Louwers ­Stadion. Zijn vrienden zijn voor even vijanden.



,,Ik wil met een overwinning van het veld stappen, daar draait alles om.”



Speciaal is de wedstrijd wel, erkent Van den Boomen. Hij speelde gedurende twee periodes in totaal 119 wedstrijden voor Eindhoven. Bij de Brabantse eerstedivisionist groeide de middenvelder uit tot aanvoerder en smaakmaker.