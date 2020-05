Welkom in het promotiecircus rond De Graafschap en Cambuur: ‘De aandacht is gigantisch’

Rechter doet volgende week uitspraak in kort geding De Graafschap en Cambuur tegen KNVB

8 mei ,,We moeten zo dicht mogelijk bij de reglementen blijven”, zei sportadvocaat Dolf Segaar, die Cambuur en De Graafschap vertegenwoordigt in het kort geding met de KNVB. Ironisch zorgen juist die reglementen – of een verschillende interpretatie daarvan – dat de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en de KNVB vrijdagochtend lijnrecht tegenover elkaar stonden in de rechtbank van Utrecht. De uitspraak volgt waarschijnlijk op 14 mei.