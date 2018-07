Werk aan de winkel bij De Graafschap: vijf conclusies over de voorbereiding

De Graafschap zit nog lang niet op het niveau van de eredivisie en kan nog wel een kwaliteitsinjectie gebruiken. Dat blijkt wel uit de eerste oefenduels bij DZC’68 (1-6) en Silvolde (1-8). De Graafschap laat bij vlagen leuk aanvallend voetbal zien, maar is nog niet stabiel genoeg.



Het team mist een echte spelbepaler. De Superboeren zoeken een dynamische, creatieve middenvelder. De naam van ­Gregor Breinburg gaat weliswaar rond in de wandelgangen, maar hij past niet in dat profiel. ,,Zijn komst is vooralsnog niet aan de orde”, stelt technisch manager Peter Hofstede. De Graafschap hoopt zich wel te versterken met Jong Ajax-verdediger Leeroy Owusu, maar de Amsterdamse club vraagt voorlopig te veel geld.