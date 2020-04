Woede en ontgoocheling bij De Graafschap: ‘Brevet van onvermogen voor de KNVB’

,,Dit is ongelooflijk droevig nieuws”, zei een woeste Mike Snoei, trainer van de Doetinchemse club. ,,Ik was er voor 100 procent van overtuigd dat we volgend seizoen in de eredivisie zouden voetballen. Ik begrijp ook helemaal niets van dit besluit. Ik bedoel: waarom wordt er een stemronde gehouden en wordt daar vervolgens niets meegedaan.”

Snoei doelde op de wijze waarop de KNVB vrijdagmiddag tot zijn besluit kwam. Tijdens een even kolderieke als warrige videovergadering mochten alle clubs uit het betaalde voetbal hun voorkeur uitspreken over de afhandeling van het door de coronacrisis abrupt gestopte voetbalseizoen. Een meerderheid van de clubs - 16 tegenover 9 - stemde voor het scenario met promotie/degradatie. De directie van de KNVB, met Eric Gudde en Jean Paul Decossaux, besloot daarna echter dat er dit seizoen geen clubs promoveren en degraderen.

Volledig scherm De Graafschap-trainer Mike Snoei. © BSR Agency

,,Ik zie dit besluit als een brevet van onvermogen voor Gudde & Co”, zei Snoei. ,,Ik ben enorm teleurgesteld in de besluiteloosheid. Durf eens een beslissing te nemen. Nu ga je kalkoenen vragen wat ze van kerstmis vinden. Wij hebben, net als Cambuur, een fantastisch seizoen gehad. We waren hard op weg naar promotie. En dan laat de KNVB zomaar in de eredivisie. Een club die zich nota bene al had neergelegd bij degradatie, maar nu volgend seizoen gewoon weer op het hoogste niveau speelt. Onbegrijpelijk.”

De ploeg van Snoei stond na 29 van de 38 duels op een promotieplek, met zeven punten voorsprong op achtervolger FC Volendam. Koploper Cambuur had zelfs elf punten meer dan Volendam.