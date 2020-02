Wonderbaarlijke ontsnapping voor De Graafschap bij Jong PSV

EINDHOVEN - De Graafschap is maandagavond op wonderbaarlijke wijze ontsnapt aan puntenverlies tegen Jong PSV. De Doetinchemse eerstedivisionist kwam na 85 minuten op 2-1 achterstand, maar knokte zich in een knotsgekke slotfase alsnog naar een 2-3 overwinning.

De Graafschap nam met de zege de tweede, directe promotieplek weer over van FC Volendam (1-1 tegen Jong AZ). De achterstand op koploper SC Cambuur werd teruggebracht naar vier punten.

Victor van den Bogert maakte zijn debuut voor De Graafschap. De Willem II-huurling nam in het hart van de defensie de plek in van de geschorste Ted van de Pavert. Sven Blummel begon voor het eerst in de basis. De linksbuiten kreeg de voorkeur boven Stef Nijland.

Eenvoudig op de been

De Graafschap begon nog aardig. De ploeg van trainer Mike Snoei combineerde aardig tot twintig meter voor het vijandelijke doel, maar werd zelden gevaarlijk. Jong PSV hield de boel compact en bleef eenvoudig op de been.

Het Eindhovense beloftenteam had met Noni Madueke (zaterdag nog invaller bij de hoofdmacht), Yorbe Vertessen en Cyril Ngonge een aantal handenbinders in de gelederen. PSV deelde ook de eerste speldenprikjes uit en nam na 39 minuten zelfs de leiding. De Graafschap legde daarbij wel de rode loper uit. Vertessen werd geen strobreedte in de weg gelegd en haalde verwoestend uit: 1-0.

Meer creativiteit in de ploeg

Snoei greep halverwege in. Met Mohamed Hamdaoui voor Gregor Breinburg kwam er meer creativiteit in de ploeg. Die wissel pakte goed uit. Hamdaoui krulde de bal na 53 minuten fraai in de rechterbovenhoek: 1-1.

De Graafschap drong daarna aan en werd gevaarlijker. Ralf Seuntjens trof de vuisten van PSV-doelman Yanick van Osch en Van den Bogert kopte rakelings over. Maar de Doetinchemmers leken uiteindelijk met lege handen naar huis te gaan. Nadat Madueke al de buitenkant van de paal had geraakt, strafte Sekou Sidibe na 85 minuten defensief geklungel keihard af: 2-1.

Wat volgde was een wonderbaarlijke ontsnapping voor De Graafschap. Seuntjens maakte al snel weer gelijk: 2-2. PSV kreeg daarna dé kans op de 3-2. Eerst pakte doelman Hidde Jurjus een inzet van Ngonge, de rebound van Amar Catic ging naast naast. Diep in blessuretijd zorgde Branco van den Boomen met de 2-3 voor een explosie van vreugde.

Jong PSV-De Graafschap 2-3 (1-0). 39. 1-0 Vertessen, 53. 1-1 Hamdaoui, 85. 2-1 Sidibe, 87. 2-2 Seuntjens, 90. 2-3 Van den Boomen.

Scheidsrechter: Nagtegaal.

Gele kaarten: Breinburg, Owusu (De Graafschap).

Jong PSV: Van Osch; Sambo, Teze, Soulas, Gloster; Schoonbrood (77. Sidibe), Ledezma, Gomes (46. Kjolo); Ngonge, Vertessen (46. Catic), Madueke.

De Graafschap: Jurjus; Owusu, Van Heertum, Van den Bogert (87. Mystakidis), Baas; Breinburg (46. Hamdaoui), Van den Boomen, Vet; Van Mieghem, Seuntjens, Blummel (53. Slattery).