Wordt Sloveen David Flakus Bosilj de nieuwe doelpuntenmachine in Doetinchem?

Net een week is David Flakus Bosilj in Doetinchem. Vanuit Ljubljana, waar hij voor NK Bravo in de Prva Liga speelde, naar de Achterhoek. Het is voor de in Maribor geboren aanvaller wel een overstap. Zo is hij er al achter gekomen dat hij de Nederlandse taal niet snel machtig zal zijn. ,,Moeilijk”, zegt hij voor het duel bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Ik ben op 19-jarige leeftijd vanuit Slovenië naar Hellas Verona gegaan, waar ik nog tot 2025 onder contract sta. Het Italiaans had ik vrij snel onder de knie, maar dat zal met Nederlands niet zo makkelijk gaan. Ik begrijp er heel weinig van.”

Hellas Verona

In juni scoorde Bosilj nog de winnende goal tegen Finland O21 (1-0) in een oefenduel. ,,Sinds mijn vijftiende speel ik al in de nationale team van Slovenië. Ik vind het een ongelooflijke eer om daarvoor uit te komen. Begin september meld ik me weer als we met Slovenië O21 EK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië en Frankrijk spelen. Of we kans hebben tegen een land als Frankrijk. Waarom niet? Vorig jaar wonnen we ook in en tegen Engeland met 2-1. Ons niveau is goed. Of ik al dicht tegen het nationale elftal aanzit, dat durf ik niet te zeggen. Dat is ook niet aan mij.”