Zeven arrestaties voor rellen De Graafschap, twee ME’ers lichtgewond: ‘Er is heel fors geweld gebruikt’

Update + Video Rellen bij stadion De Vijverberg na mislopen promotie, ook Graafschap-voorzitter Mos belaagd: ‘Klootzak­ken’

8:58 DOETINCHEM - De sfeer is woensdagavond tegen middernacht omgeslagen bij stadion de Vijverberg na de wedstrijd van De Graafschap. Er werd met fakkels, stenen, glas en vuurwerk gegooid en de ME moest in actie komen. Ook De Graafschap-voorzitter Martin Mos is belaagd.