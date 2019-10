Zorgeloze avond komt medekoploper De Graafschap goed uit

Veel tijd om krachten te sparen, is er deze weken niet voor De Graafschap. Met vijf wedstrijden in veertien dagen dendert de ploeg van trainer Mike Snoei achter elkaar door. Een avond als vrijdag tegen hekkensluiter FC Dordrecht komt dan uitstekend uit. Zonder zich bovenmatig in te spannen en met fris combinatiespel zijn de Schapenkoppen aan de kant gezet.