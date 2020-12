Zorgen nemen toe bij De Graafschap na gelijkspel tegen Jong Ajax

Krijgt De Graafschap-trainer Mike Snoei zijn elftal nog op tijd aan de praat? Zelfs de grootste optimist moet er zo langzamerhand zijn twijfels over hebben. De ambities in Doetinchem zijn groot in woord, maar steeds schraler in daad. Het gelijkspel tegen het piepjonge beloftenelftal uit Amsterdam – met tien tieners en een gemiddelde leeftijd van 18 jaar – is de zoveelste tegenvaller.