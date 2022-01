Zwak De Graafschap pakt punt bij ADO

DEN HAAG - Een erg zwak De Graafschap mocht zondagavond blij zijn met een 0-0 gelijkspel in de topper bij ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie.

De Doetinchemmers speelden, net als de laatste weken, erg zwak en liepen vooral achter ADO aan. De Graafsfchap heeft nu 7 punten minder dan FC Emmen, de nummer twee. De ploeg uit Drenthe heeft ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. Aan directe promotie hoeft in Doetinchem voorlopig niet gedacht te worden.

Sam Hendriks

Het belang van de wedstrijd in Den Haag was groot en dat was te zien aan de opstelling. Nieuwkomer Sam Hendriks stond na twee trainingen direct opgesteld in de spits. Ook middenvelder Jeffry Fortes, die vier weken afwezig was geweest vanwege de Afrika Cup, kreeg een basisplaats. Dit ging ten koste van Rick Dekker. Verder keerde Giovanni Korte voor Philip Brittijn terug in de basis.

De Graafschap had het voor rust zwaar tegen ADO, maar kreeg na 25 minuten wel een grote kans via Fortes die op aangeven van Giovanni Korte echter naast schoot. Verder hadden de Doetinchemmers amper iets te vertellen. Lang balbezit was er nooit en er werd vooral achteruitgelopen. Desondanks kreeg ADO voor rust lange tijd geen echte kans.

Blessures ADO

ADO moest voor rust al tweemaal noodgedwongen wisselen. Eljero Elia moest op een brancard van het veld na een overtreding van Jasper van Heertum en ook voormalig Graafschapper Gregor Breinburg verliet geblesseerd het veld.

Vlak voor rust kreeg ADO toch nog een goede mogelijkheid, maar doelman Hidde Jurjus keerde het schot van Samy Bourard knap. Ook claimde ADO nog een strafschop, maar daar wilde scheidsrechter Nagtegaal niets van weten.

Robbemond liet de onzichtbare Hicham Achefffay in de kleedkamer achter en begon de tweede helft met Joey Konings in de aanval. Het hielp weinig, want De Graafschap bleef matig spelen.

ADO was veel meer aan de bal, maar kreeg wederom geen echt grote kansen. Tot in de 74ste minuut toen invaller Ricardo Kishna vrij voor Jurjus over het doel kopte. ADO bleef aandringen en kreeg via Bourard in de 85ste minuut wederom een grote kans, maar hij raakte de bal volkomen verkeerd.

Uiteindelijk bleef het 0-0 en daar mocht De Graafschap het meest tevreden mee zijn.

ADO Den Haag-De Graafschap 0-0 Scheidsrechter: Nagtegaal

Geel: Kishna, Severina(ADO), Lelieveld, Korte (De Graafschap) ADO Den Haag: Wentges; Amofa, Klas, Matthys, Kemper (81. Mulder); Bourard, Steijn, Breinburg (40. Asante); Catic (81. Severina), Verheydt, Elia (29. Kishna). De Graafschap: Jurjus; Lelieveld, Van Heertum, Van de Pavert, Baas; Fortes, Opoku (74. Lieftink), Schuurman; Korte (88. Kaandorp), Hendriks (61. Haen), Acheffay (46. Konings).

Volledig scherm Cars Jeans Stadion ADO Den Haag , Dutch Keuken Kampioen Divisie, ADO Den Haag - De Graafschap © Pro Shots / Wouter Dill