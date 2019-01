Zware domper voor De Graafschap in degradatiekraker bij Excelsior

ROTTERDAM - De Graafschap blijft hekkensluiter in de eredivisie. De degradatiekraker bij het povere Excelsior is voor de Doetinchemse club zaterdagavond geëindigd in een onnodige en pijnlijke 2-0 nederlaag.

De Graafschap reisde met een missie naar Rotterdam. De ploeg van trainer Henk de Jong wilde in Kralingen met een overwinning afstand doen van de laatste plaats. Er lagen ook volop kansen, maar de overtuigende zege op Fortuna Sittard (5-1) kreeg geen passend vervolg. Door het verlies liep de achterstand op Excelsior op naar vier punten. Nummer zeventien NAC Breda (1-1 tegen ADO Den Haag) heeft een punt meer.

De Jong hield tegen Excelsior vast aan het basisteam dat afgelopen zondag Fortuna oprolde. Daarmee waren er opnieuw basisplaatsen voor Bart Straalman, Javier Vet en Delano Burgzorg. De nieuwste aanwinst Charlison Benschop begon op de bank.

De eerste helft was van een bedenkelijk niveau. Vooral Excelsior stelde zwaar teleur. De Graafschap kwam na een kwartier beter in de wedstrijd en kreeg voor rust ook de beste kansen. De grootste was voor Youssef El Jebli: de aanvallende middenvelder had na een half uur net te veel tijd nodig om in kansrijke positie uit te halen. Zijn schot werd geblokt.

Benschop

De Doetinchemmers voelden dat er iets te halen viel in Kralingen en oogden gretig. Met het inbrengen van Benschop hoopte De Jong op meer stootkracht in de voorhoede. De spits zorgde meteen voor dreiging en bood Furdjel Narsingh de kans op de openingstreffer. De rechtsbuiten schoof de bal echter voorlangs. Na 70 minuten hielp Excelsior de bezoekers bijna in het zadel. Damen voorkwam met een redding op de lijn dat Ryan Koolwijk de bal in eigen doel schoot.

Excelsior creëerde nagenoeg niets, maar kwam na 76 minuten wel op voorsprong. Luigi Bruins raakte een voorzet van Mounir El Hamdaoui helemaal verkeerd, maar schoot in tweede instantie alsnog raak: 1-0. De Graafschap zette in de slotfase alles op alles in de jacht op de gelijkmaker. De thuisploeg profiteerde in blessuretijd van de extra ruimte: El Hamdaoui besliste het duel met de 2-0 en dompelde de Doetinchemse club in rouw.