Zware dreun voor De Graafschap in Almere

ALMERE - De Graafschap heeft op de tweede dag van 2021 direct een zware dreun geïncasseerd. De ploeg van trainer Mike Snoei verloor in de ultieme slotfase de topper in de eerste divisie met 1-0 van Almere City, De Doetinchemmers hebben nu liefst acht punten achterstand op een rechtstreekse promotieplaats.

Toen niemand er meer rekening mee hield dat er een winnaar zou komen in de kwaliteitsarme topper tussen Almere City FC en De Graafschap, sloeg de thuisclub in de laatste minuut alsnog toe, Spits Thomas Verheydt kopte een hoekschop van Ryan Koolwijk binnen en bezorgde de Almeerders zo de heel belangrijke zege, die de club ook de tweede periodetitel opleverde.

Door de nederlaag heeft Almere City, de nummer twee, een gapend gat van acht punten geslagen met De Graafschap. Over de gehele wedstrijd, die nooit echt ontbrandde, hadden de Superboeren recht op een punt gehad, maar nu dropen ze als geslagen honden af, Zeker omdat in de blessuretijd verdediger Twan van Huizen nog een enorme kans miste op de 1-1.

De Graafschap begon aan de topper zonder de geblesseerde aanvaller Daryl van Mieghem. Hij werd vervangen door Joey Konings, die in de eerste helft de enige Graafschapper was die een keer gevaarlijk werd. In de 21ste minuut schatte Konings een prima voorzet van rechtsback Julian Lelieveld echter niet op waarde.

Het was het enige wapenfeit in de eerste 45 minuten van de Doetinchemmers, die met vijf verdedigers speelden en enorm veel moeite hadden om voetballend in de buurt van het Almeerse doel te komen.

Ondanks de drie centrumverdedigers bij De Graafschap (Van de Pavert, Van Huizen en Van Heertum) werd Almere City meerder malen gevaarlijk, vooral door de lucht. De nummer twee van de ranglijst speelde in het eerste bedrijf ook niet hoogstaand, maar maakte wel de meeste aanspraak op een voorsprong. Goede kansen waren echter niet besteed aan Thomas Verheydt, Oussama Bouyaghlafen, Frederik Helstrup en Elias Sorensen.

Na rust had De Graafschap veel meer te vertellen. Almere City FC kon de Superboeren niet meer onder druk houden en werd aan de bal steeds slordiger. De Graafschap werd dreigender en kreeg in de 67ste een enorme kans om op voorsprong te komen. Elmo Lieftink kreeg de bal van dichtbij echter niet achter doelman Michael Woud, die knap redding bracht.

Met de frisse aanvallers Camiel Neghli en Jonathan Opoku in de ploeg ging De Graafschap in de slotfase - veel nadrukkelijker dan in de eerste helft - op jacht naar het winnende doelpunt. Die viel echter aan de andere kant.

Almere City - De Graafschap 1-0 (0-0)

88. 1-0. Verheydt. Toeschouwers: 0

Scheidsrechter: Higler

Gele kaart: - Almere City: Woud; Balker (69. Emmers), Mirani, Helstrup, Lesquoy; Receveur, Hammouti, Koolwijk; Bouyaghlafen (69. Kaandorp), Verheydt, Sorensen (90+2. Breedijk). De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker (86. Schuurman), Lieftink, Verbeek (65. Neghli); Seuntjens, Konings (78. Opoku).

