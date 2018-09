17-jarige jongens krijgen zonder aanleiding klappen in Veenendaal

Wageninger op vrije voeten ondanks verdenking opzette­lijk aanrijden van plaatsge­noot

13:00 WAGENINGEN - Een 38-jarige Wageninger, die ervan wordt verdacht dat hij met opzet een 61-jarige plaatsgenoot heeft aangereden, is weer op vrije voeten. De man is nog wel verdacht, maar mag zijn proces in vrijheid afwachten.