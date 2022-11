20-jarige crashte met 200 kilometer per uur na achtervolging: ‘Agenten stonden doodsangsten uit’

video | update Achtervol­ging door politie vanaf Duitse grens eindigt in horror­crash: 18-jarige bestuurder zwaarge­wond

OTTERLO - Op de Arnhemseweg in Otterlo is rond 02.00 uur donderdagochtend een eenzijdig ongeluk gebeurd . Daarbij is de 18-jarige autobestuurder zwaargewond geraakt. De horrorcrash vond plaats tijdens een achtervolging. De auto werd gezocht nadat het kenteken bij het passeren van de Duitse grens door een camera werd herkend. De auto stond gesignaleerd omdat er iets mee aan de hand was.

