200 aangiften tegen Pechtold om gekregen penthouse

Bruil wil groeien in Rijnhaven Wageningen

11:49 WAGENINGEN - Bruil wil haar betoncentrale en puinbreker in de Wageningse Rijnhaven uitbreiden. Het bedrijf heeft de gemeente in februari juridisch 'in gebreke gesteld', omdat er nog geen besluit is genomen over een aanvraag om te mogen uitbreiden.