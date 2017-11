23-jarige gepakt voor spoor van geweld door Wageningen

3 Veenendalers vrijgesproken voor inbraak in Rhenen

10:44 VEENENDAAL - Drie Veenendalers zijn vrijgesproken van een inbraak in een woning in de Dahliastraat in Rhenen in mei 2015. Volgens de Utrechtse rechtbank is wel bewezen dat de drie in of bij de woning zijn geweest, maar bewijst dat nog niet dat ook zij de inbraak hebben gepleegd.