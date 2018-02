30.000 kippen omgekomen bij grote brand in schuur in Woudenberg

update Minister geeft vandaag uitleg over Lelystad Airport, mogelijk uitstel

8:57 Woensdag wordt er meer duidelijk over de uitbreiding van Lelystad Airport. Minister Cora van Nieuwenhuizen geeft tegen het middaguur een persconferentie over het hoofdpijndossier. RTL Nieuws meldt dat de minister de opening van het vliegveld met minstens een jaar uitstelt. Tweede Kamerleden geven in een eerste reactie aan dat vertrouwen belangrijker is dan de openingsdatumline.