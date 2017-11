5 tips van 'influencer' Wesley: Zó word je een succesvol Instagrammer

Herkenbaarheid

De Stichting Reclame Code heeft in 2014 regels ingesteld voor reclame-uitingen door instagrammers en andere 'social influencers'. Als zo iemand betaald wordt door een adverteerder of een ander voordeel van de adverteerder heeft ontvangen, dan moet dat uitdrukkelijk worden vermeld. Wanneer een vlogger wel reclame maakt moet ook rekening worden gehouden met beperkingen die gelden voor het product waarvoor reclame wordt gemaakt, zoals in geval van voeding en alcohol. ,,We werken er hard aan om die regels meer bekendheid te geven'', zegt woordvoerster Kirsten van Kleeff. ,,Dat doen we onder meer in samenwerking met brancheverenigingen.'' Wanneer een klacht wordt ingediend doet de Reclamecodecommissie daar een uitspraak over. Zo werd onlangs nog topmodel Doutzen Kroes op de vingers getikt omdat ze op Instagram sluikreclame had gemaakt voor het 'beetje gekke maar wel lekkere' drankje Rivella (#natureliswelzolekker). Een gesponsord bericht, maar dat bleek nergens uit.