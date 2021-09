76-jarige verdachte probeerde vriendin te vermoorden: ‘Op die leeftijd is dit vreemd’

ARNHEM – Is er sprake van beginnende dementie? Of heeft hij een tumor in zijn hoofd? Een 76-jarige man uit Bennekom kwam nooit eerder met justitie in aanraking, maar zit nu al zeven maanden vast voor poging tot moord op zijn partner. De rechtbank wil dat uitgezocht wordt wat er met hem is.

Ze besloot vrijdag dat de man naar het Pieter Baan Centrum gaat voor gedragsneurologisch onderzoek. Ook moet hij een MRI-scan krijgen. Dit op advies van een psychiater die de man onderzocht en geen stoornissen kon vinden.



Zelf zegt de man dat zijn hoofd is ‘gecrasht’ die dag. Hij herinnert zich niets. ,,Ik weet niet wat ik gedaan heb. Ik ben me wild geschrokken. In mijn leven heb ik altijd conflicten opgelost, nooit gemaakt.”

Quote Op die leeftijd, na een leven waarin geweld vreemd was is dit vreemd Voorzitter van de rechtbank

Gaspitten opengedraaid

De man zou in de woning van zijn vriendin de gaspitten hebben opengedraaid en de ramen en deuren hebben gesloten. Vervolgens, zegt de vrouw in haar aangifte, sloeg hij haar met een pan op het hoofd, ging hij op haar borst zitten, wikkelde hij een sjaal om haar nek en wurgde hij haar. Ze heeft zich onder behandeling moeten stellen voor traumaverwerking.



Een atypische zaak, merkte de voorzitter van de rechtbank op. ,,Op die leeftijd, na een leven waarin geweld vreemd was is dit vreemd.”



De raadsman vroeg zich af of zijn cliënt in een psychose was geraakt door een combinatie van medicijnen voor hartproblemen en alcohol. Hij trof de verdachte na het incident in het ziekenhuis verward aan. ,,Hij was totaal van de wereld. Ik kon geen contact met hem krijgen.”

Geen vrijlating in afwachting opname

Hij vond ook dat het neurologische onderzoek moet komen. Het Pieter Baan Centrum is daar het beste voor uitgerust. Het is echter niet duidelijk wanneer zijn cliënt daar terecht kan. Hij vroeg de rechtbank om vrijlating in afwachting van de opname.



Maar daar verzette de officier van justitie zich tegen. ,,Onaanvaardbaar. Er hangt nog onderzoek naar de redenen en het recidivegevaar.” En ook de rechtbank ging er niet in mee. ,,Het is een heftige zaak. Uw persoonlijke belangen wegen niet zwaar genoeg.”



De verdachte meende dat een MRI-scan voldoende is. Maar hij verzette zich niet tegen het onderzoek. Hij is er niet gelukkig mee dat hij in de cel zit, maar zegt zich niet te vervelen. Hij is een boek aan het schrijven, volgt Franse les, doet aan sport en kijkt tv. ,,En ik moet uitkijken dat ik niet te veel eet.”



Op een eerdere zitting liet hij weten dat hij nog altijd verliefd is op de vrouw en hoopt op verzoening.