A12 uren dicht nadat auto verschillende keren over de kop vliegt

Ziekenhuis Ede in middenmoot van Top 100

3 november EDE - Plaats 44 in de Ziekenhuis Top 100 voor het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). ,,Een goede plaats in het midden’’, is de reactie van het Edese ziekenhuis. ,,Maar we staan in alle ranglijsten natuurlijk graag in de top tien.’’