A30 afgesloten na kettingbotsing; 3 ambulances aanwezig voor hulp aan gewonden

Imposante zeearend komt altijd terug maar dit keer niet, eigenaar Gerard bezorgd: ‘Hij kent de omgeving supergoed’

10:30 LUNTEREN - Een Amerikaanse zeearend van acht jaar oud is vermist sinds hij afgelopen donderdag niet terugkeerde bij zijn eigenaar, Gerard van den Brink van De Valk Roofvogels in Lunteren. De ondernemer is bezorgd: ,,Heel Nederland spot tegenwoordig wild; hij had eigenlijk wel gezien moeten worden.’’