A30 weer in beide richtingen open na ongeval met vrachtauto en personenauto

De A30 werd dinsdagavond bij Lunteren in beide richtingen afgesloten nadat een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing kwamen. Daarbij raakte een persoon gewond.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De vrachtwagen is in de vangrail beland en daarbij deels op de auto terechtgekomen. De vangrail is flink beschadigd.