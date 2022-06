‘Aan andere kant van wereld en niemand om je op te halen’; waargebeurde verhalen van Bennekomse bodem

,,Maar ik ben blij dat het is gelukt”, vervolgt de geboren Bennekomse. ,,Het herbergt persoonlijke verhalen, maar ademt vaak ook iets van de historie van ons dorp. Gedetailleerde beschrijvingen van vroeger, maar ook nu levende gevoelens in andere verhalen. Juist die afwisseling vind ik mooi.”

In het najaar van 2021 lanceerde de Werkgroep Kleine Geschiedenis van de Historische Vereniging Oud Bennekom de actie ‘Heel Bennekom Schrijft’. Het doel was jong en oud in de pen te laten klimmen. En wie weet zou het iets tastbaars opleveren. Met verhalen op de website van de vereniging. Of nog liever: in gedrukte vorm, een boek.