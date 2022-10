Aantal deelnemers aan Veluweloop blijft stabiel: ‘We zouden graag nog eens 100 teams aan de start hebben’

Piekbelas­ters aanpakken? Weer ligt de focus van Den Haag op de Veluwe

EDE - Het advies van Johan Remkes is even helder als vernietigend. Om Nederland snel uit de stikstofcrisis te halen moeten er 500 tot 600 piekbelasters snel minder stikstof uitstoten op kwetsbare natuur. De vraag is: waar vinden we die uitstoters? Het antwoord: vooral op de Veluwe.

